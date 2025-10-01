  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Centar, Dvosoban stan, Izdavanje

Quartier résidentiel Centar, Dvosoban stan, Izdavanje

Podgorica, Monténégro
depuis
$822
;
5
Laisser une demande
ID: 28149
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se dvosoban stan – Strogi centar grada   📍 Lokacija: strogi centar grada 🚗 Parking: obezbijeđen, pod rampom 🏠 Struktura: dvosoban stan 💶 Cijena: 700 € mjesečno   Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, idealan za one koji žele udobnost života u centru. Parking mjesto pod rampom je uključeno u cijenu.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Lastva Park Residential Complex
Gornja Lastva, Monténégro
depuis
$716,352
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$205,382
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Complexe résidentiel Zgrada Tehnomax kruzni tok
Kavac, Monténégro
depuis
$104,144
Complexe résidentiel Residential complex in Radanovići
Radanovici, Monténégro
depuis
$98,171
Vous regardez
Quartier résidentiel Centar, Dvosoban stan, Izdavanje
Podgorica, Monténégro
depuis
$822
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Résidence Opatovo
Résidence Opatovo
Résidence Opatovo
Résidence Opatovo
Résidence Opatovo
Afficher tout Résidence Opatovo
Résidence Opatovo
Donja Lastva, Monténégro
depuis
$405,029
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Nous sommes heureux de vous présenter un complexe résidentiel exclusif haut de gamme situé dans la pittoresque banlieue de Tivat, à Donja Lastva. Seulement 7 appartements dans une zone protégée fermée garantissent un haut niveau d'intimité et de confort.Les avantages du complexe:Situation: p…
Agence
MD Realty
Laisser une demande
Complexe résidentiel New residential building in Budva
Complexe résidentiel New residential building in Budva
Complexe résidentiel New residential building in Budva
Complexe résidentiel New residential building in Budva
Complexe résidentiel New residential building in Budva
Complexe résidentiel New residential building in Budva
Complexe résidentiel New residential building in Budva
Budva, Monténégro
depuis
$136,130
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
New residential complex "PIETRA RESIDENCE" in the quiet district of Budva - Podkošljun, just a 4-minute drive from the beach and promenade.   Project features: • Two-level underground garage • Installment plan and phased payment • Modern design and functional layouts • Location: …
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel New premium district of Luštica Bay — Heights
Complexe résidentiel New premium district of Luštica Bay — Heights
Complexe résidentiel New premium district of Luštica Bay — Heights
Complexe résidentiel New premium district of Luštica Bay — Heights
Complexe résidentiel New premium district of Luštica Bay — Heights
Afficher tout Complexe résidentiel New premium district of Luštica Bay — Heights
Complexe résidentiel New premium district of Luštica Bay — Heights
Radovici, Monténégro
depuis
$370,797
Nombre d'étages 3
Présentation de Heights — une collection exclusive de studios, appartements et penthouses situés sur les pistes entre Centrale et Monténégro.C'est là que l'architecture élégante, les vues panoramiques et une ambiance méditerranéenne chaleureuse fusionnent en un style de vie unique premium.Pr…
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller