Quartier résidentiel Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje

Podgorica, Monténégro
$763
ID: 28151
Dernière actualisation: 01/10/2025

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

Izdaje se dvosoban stan u Podgorici, naselje Zagorič pored osnovne škole Branko Božović.Nalazi se na prvom spratu, ima lift i posjeduje garažno mjesto.Stan je nov i neuseljavan. Potpuno je namješten i opremljen, komforan i funkcionalan za život.Orijentisan je jugoistočno što pruža mnogo prirodne svjetlosti.Struktura: hodnik, dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjom, dvije spavaće sobe, kupatilo i terasa.Prilikom zakupa, zakupac je dužan dati depozit u visini jedne mjesečne kirije.Stan je odmah useljiv. 

Podgorica, Monténégro
Quartier résidentiel Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Podgorica, Monténégro
depuis
$763
