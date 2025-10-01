  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 56 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica

Podgorica, Monténégro
$193,646
6
ID: 28255
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Na prodaju kompletno opremljen dvosoban stan površine 56m², smješten na prvom spratu kvalitetne i uredno održavane zgrade u Bloku 9.Stan ima izuzetno funkcionalan raspored: prostran dnevni boravak sa izlazom na terasu, odvojenu kuhinju sa ostavom, udobnu spavaću sobu (takođe sa pristupom terasi), kupatilo i hodnik. Prodaje se u viđenom stanju, sa svim namještajem i tehnikom, spreman za useljenje bez dodatnih ulaganja.Zgrada je pozicionirana u mirnoj i organizovanoj ulici, u neposrednoj blizini škole, marketa, javnog prevoza i svih važnih sadržaja.Dodatno: mogućnost kupovine garažnog mjesta po cijeni od 20.000€

Localisation sur la carte

Éducation
Soins de santé

Agence
VALUE.ONE
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
