  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 56 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 56 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$1,115
;
9
ID: 28227
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se dvosoban stan površine 56 m² u City kvartu, u zgradi Acton, na trećem spratu sa liftom. Stan je moderno opremljen i kompletno namješten, a ispred zgrade se nalazi javni parking. Nalazi se na odličnoj lokaciji, u neposrednoj blizini svih važnih sadržaja. Mjesečna kirija iznosi 950 €.

Podgorica, Monténégro
