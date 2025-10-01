  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$150,222
;
6
Laisser une demande
ID: 28165
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Na prodaju jednosoban moderan stan – PodgoricaProdaje se potpuno nov i moderan jednosoban stan površine 42 m², smješten na petom spratu kvalitetne stambene zgrade. Stan je pažljivo uređen i opremljen novim stvarima, što ga čini odmah useljivim bez dodatnih ulaganja.Prostor je odlično organizovan – dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom čini otvoreni koncept, dok spavaća soba nudi privatnost i mir. Stan ima moderan enterijer, savremen stil opremanja i obilje prirodnog svjetla.➡ Posebna prednost ovog stana je parking mjesto pod rampom, što garantuje sigurnost i praktičnost.Zgrada je novije gradnje, sa urednim ulazom i dobrim održavanjem, a lokacija omogućava brzu vezu sa svim ključnim dijelovima grada.📍 Lokacija: Podgorica🏢 Površina: 42 m²🏢 Sprat: V (peta etaža)🚗 Parking: privatno mjesto pod rampom💶 Cijena: 130.000 

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,699
Quartier résidentiel Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$763
Quartier résidentiel Stan 90 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,526
Quartier résidentiel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,699
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$126,750
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$150,222
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Modern furnished two-bedroom apartment in Tivat
Quartier résidentiel Modern furnished two-bedroom apartment in Tivat
Quartier résidentiel Modern furnished two-bedroom apartment in Tivat
Quartier résidentiel Modern furnished two-bedroom apartment in Tivat
Quartier résidentiel Modern furnished two-bedroom apartment in Tivat
Afficher tout Quartier résidentiel Modern furnished two-bedroom apartment in Tivat
Quartier résidentiel Modern furnished two-bedroom apartment in Tivat
Donja Lastva, Monténégro
depuis
$404,896
Two-bedroom apartment for sale in Tivat, in an exceptional location in Donja Lastva, only 100 m from the coast. The area of ​​the apartment is 72 m2, it is located on the second floor in a new building and has a view of the sea. The apartment is fully equipped. There is a parking place in fr…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Complexe résidentiel Riviera
Complexe résidentiel Riviera
Complexe résidentiel Riviera
Complexe résidentiel Riviera
Complexe résidentiel Riviera
Afficher tout Complexe résidentiel Riviera
Complexe résidentiel Riviera
Budva, Monténégro
depuis
$485,915
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 15
Surface 61–119 m²
2 objets immobiliers 2
Riviera complexe résidentiel et hôtel cinq étoiles — luxe vivant sur les rives de la mer Adriatique.Riviera est l'incarnation d'un style de vie haut de gamme au cœur même de la Riviera Budva. Un emplacement unique sur le front de mer, une architecture contemporaine par le Groupe Design de İI…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
61.0
515,098
Apartment 3 chambres
119.0
1,01M
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Apartments in a low-rise residential building in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a low-rise residential building in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a low-rise residential building in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a low-rise residential building in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a low-rise residential building in Budva
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments in a low-rise residential building in Budva
Complexe résidentiel Apartments in a low-rise residential building in Budva
Budva, Monténégro
depuis
$261,872
L'année de construction 2021
Nombre d'étages 4
Appartements dans un immeuble résidentiel à Budva.Immeuble moderne à basse altitude près de la mer.Ce bâtiment résidentiel est un développement à basse altitude avec seulement 12 appartements, situé dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Budva - Komoševina, à seulement 5 minutes à p…
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller