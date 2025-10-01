Quartier résidentiel Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Na prodaju jednosoban moderan stan – PodgoricaProdaje se potpuno nov i moderan jednosoban stan površine 42 m², smješten na petom spratu kvalitetne stambene zgrade. Stan je pažljivo uređen i opremljen novim stvarima, što ga čini odmah useljivim bez dodatnih ulaganja.Prostor je odlično organizovan – dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom čini otvoreni koncept, dok spavaća soba nudi privatnost i mir. Stan ima moderan enterijer, savremen stil opremanja i obilje prirodnog svjetla.➡ Posebna prednost ovog stana je parking mjesto pod rampom, što garantuje sigurnost i praktičnost.Zgrada je novije gradnje, sa urednim ulazom i dobrim održavanjem, a lokacija omogućava brzu vezu sa svim ključnim dijelovima grada.📍 Lokacija: Podgorica🏢 Površina: 42 m²🏢 Sprat: V (peta etaža)🚗 Parking: privatno mjesto pod rampom💶 Cijena: 130.000
Localisation sur la carte
Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour