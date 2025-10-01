  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$264,063
;
9
Laisser une demande
ID: 28364
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Konforan dvosoban stan na prodaju – Preko Morače U ponudi imamo savršeno uređen dvosoban stan od 85m2 u jednoj od najpoželjnijih lokacija u Podgorici – Preko Morače.Idealne je strukture sa dva kupatila, dvije spavace sobe i dvije terase!Stan posjeduje podrum od 5m2 koji je idealan dodatak uz stan!Vrijedi pogledati.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 85 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$264,063
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Laisser une demande
