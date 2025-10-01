  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 85 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 85 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$939
;
9
Laisser une demande
ID: 28185
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se dvosoban stan površine 85 m² u Bloku 5, smješten na visokom prizemlju stambene zgrade. Stan je kompletno namješten, prostran i funkcionalnog rasporeda. Nalazi se na odličnoj lokaciji sa svim potrebnim sadržajima u blizini. Mjesečna kirija iznosi 800 €.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Zgrada Tehnomax kruzni tok
Kavac, Monténégro
depuis
$104,144
Immeuble Тиват
Tivat, Monténégro
depuis
$146,926
Complexe résidentiel Lustica Bay
Radovici, Monténégro
depuis
$450,430
Quartier résidentiel Stan 74 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$241,764
Quartier résidentiel Stan 42 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$469
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 85 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$939
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Astar Marina
Complexe résidentiel Astar Marina
Complexe résidentiel Astar Marina
Complexe résidentiel Astar Marina
Complexe résidentiel Astar Marina
Afficher tout Complexe résidentiel Astar Marina
Complexe résidentiel Astar Marina
Meljine, Monténégro
depuis
$299,691
A7-040. Appartement de luxe de deux niveaux en première ligne, Meljine, Herceg NoviA vendre !Deux appartements de luxe à deux niveaux, 44,3 m2 avec une vue parfaite sur la mer dans un projet de boutique sur la première ligne de la mer à Meljin, Herceg Novi.Les appartements comprennent une cu…
Agence
Red Feniks Montenegro
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Complexe résidentiel A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Complexe résidentiel A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Complexe résidentiel A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Complexe résidentiel A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Complexe résidentiel A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Afficher tout Complexe résidentiel A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Complexe résidentiel A new apartment complex with its own infrastructure in the suburbs of Kotor
Kotor, Monténégro
depuis
$181,838
Nombre d'étages 3
Un nouveau bijou à Kotor - un complexe d'appartements de luxe avec service hôtelier 5 étoilesC'est un concept unique qui combine luxe, investissement et chaleur intérieure. Le complexe est situé entre les montagnes et la mer Adriatique, entouré par la nature. Les fenêtres offrent une vue imp…
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Quartier résidentiel Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Quartier résidentiel Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Quartier résidentiel Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Quartier résidentiel Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Quartier résidentiel Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Podgorica, Monténégro
depuis
$157,264
🏡 Na prodaju – Nov jednosoban stan, Ulica 4. jula   Prodaje se nov, neuseljavan jednosoban stan površine 45 m².   📍 Lokacija: Ulica 4. jula 🏢 Dostupne jedinice: 1. i 3. sprat 🚗 U cijenu uključeno garažno mjesto 💶 Cijena: 134.000 € ✅ Kupac je oslobođen plaćanja poreza na promet nekretnina   S…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller