  4. Quartier résidentiel Stan 46 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

$107,972
ID: 28344
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Prodaje se jednosoban stan na Zabjelu u izgradnji!Stan je ukupne kvadrature 46m2 i nalazi se na visokom prizemlju!Posjeduje prostranu dnevnu sobu sa trpezarijom i kuhinjom, spavacu sobu, mali hodnik sa mjestom za ormar, kupatilo i terasu.Rok zavrsetka kraj 2025. Godine.

Localisation sur la carte

Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 60 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$469
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$469
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Quartier résidentiel Stan 36 m² na Prodaju – Pržno, Budva
Przno, Monténégro
depuis
$152,569
Complexe résidentiel Residential сomplex in the сenter of Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$239,839
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 46 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$107,972
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Flayt
Boreti, Monténégro
depuis
$166,469
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 6
Surface 53–67 m²
4 objets immobiliers 4
Je peux acheter sur un ordinateur !!Encombrement !Les bateaux dans ce complexe peuvent être achetés sur un ordinateur (pour les dirigeants de la Russie et des États-Unis) Черногории тоже есть программы).Преимущества покупки сейчас: - Близкая сдача дома - конец 2023 года - Черногория – готови…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
52.8 – 67.0
179,839 – 268,705
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 86 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$258,194
Stan površine 86m2 na poslednjem, osmom spratu, u samom centru Podgorice u neposrednoj blizini Trga Nezavisnosti. Iz stana se pruža izuzetan pogled na trg, ulicu Slobode, kao i na most Milenijum i druge objekte u blizini. Stan se  prodaje u potpunosti namješten. Stan zauzima cijelu površinu…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
🏠 Izdaje se jednosoban stan 📍 Ulica Veliše Mugoše 📐 45 m² ✨ Može za stanovanje ili kancelarijski prostor 💶 Cijena: 500 € 🚪 Odmah useljiv
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
