Quartier résidentiel Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$528
6
ID: 28228
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se jednosoban stan u Zagoricu.Stan je ukupne kvadrature 54m2 i nalazi se na prvom spratu zgrade.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

