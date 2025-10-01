  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 30 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 30 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$112,667
ID: 28160
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Prodaje se funkcionalna i potpuno opremliena garsonjera povrsine 30m2, smjestena u atraktivnom naselju City kvart. Stan je spreman za useljenje, sa urednim vlasnistvom 1/1 i ukljucuje mali balkon.   • Cijena: 96.000€ (fiksno) • Parking mjesto obezbijedjeno • Orijentacija: ka dvorisnoj strani - bez buke • Lokacija: odlicna povezanost, trzni centar Big Fashion (Delta) udaljen svega 3 minuta hoda  

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel New modern complex on the first line in Becici
Becici, Monténégro
depuis
$261,872
Immeuble
Bar, Monténégro
depuis
$82,698
Complexe résidentiel Apartments in condo hotel on the beachfront in Becici
Becici, Monténégro
depuis
$619,182
Quartier résidentiel Stan 64 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$232,844
Quartier résidentiel Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Monténégro
depuis
$211,250
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 41 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$93,889
Prodaje se jednosoban stan površine 41m², smješten na 6. (posljednjem) spratu stambene zgrade u naselju Blok 9.🔹 Osnovne karakteristike:Površina: 41m²Sprat: 6/6Zgrada posjeduje liftU blizini se nalazi veliki javni parkingStan je funkcionalnog rasporeda i dobro osvijetljenNalazi se na atrakti…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 24 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$73,351
Na prodaju je funkcionalna garsonjera površine 24m², smještena na IV spratu manjeg stambenog objekta u izgradnji, u naselju Zabjelo, iza Titexa.Stan ima lijepu i praktičnu strukturu, idealnu za svakodnevni život ili izdavanje. Useljenje je planirano za oktobar, što ovu ponudu čini savršenom …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$528
Izdaje se jednosoban stan u Zagoricu.Stan je ukupne kvadrature 54m2 i nalazi se na prvom spratu zgrade.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
