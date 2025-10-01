  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Quartier résidentiel Stan 120 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 120 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$1,056
;
9
ID: 28518
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se prostran trosoban stan na Pobrezju!Stan je ukupne kvadrature 120m2 i nalazi se na prvom spratu zgrade!Stan posjeduje dvije prostrane zastakljene terase!U slucaju kucnih ljubimaca cijena 1000€ mjesecno!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
