Quartier résidentiel Stan 48 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Stan 48 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$528
8
ID: 28426
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se namjesten jednosoban stan na Starom Aerodromu!Stan je ukupne kvadrature 48m2 i nalazi se na prvom spratu zgrade!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

