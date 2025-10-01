  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$704
;
7
Laisser une demande
ID: 28511
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se jednosoban stan površine 42m² u zgradi Nikić, na trećem spratu. Zgrada posjeduje lift. Stan je potpuno namješten i biće spreman za useljenje od 12. aprila. Nalazi se na odličnoj lokaciji, svega 3 minuta hoda od hotela Hilton i 5 minuta od centra. Mjesečna cijena zakupa: 600€.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel in Muo by the sea with a mooring
Muo, Monténégro
depuis
$236,828
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$528
Complexe résidentiel Exclusive residential complex in Dobrota
Dobrota, Monténégro
depuis
$297,487
Quartier résidentiel Stan 44 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$111,493
Quartier résidentiel Stan 94 m² na Prodaju – Pejton, Podgorica
Pejton, Monténégro
depuis
$1,174
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$939
Izdaje se dvosoban stan površine 75 m² u bulevaru Džordža Vašingtona, smješten na drugom spratu stambene zgrade. Stan je kompletno namješten i odmah useljiv. Posjeduje parking mjesto obezbijeđeno rampom. Nalazi se na odličnoj lokaciji u blizini svih sadržaja. Mjesečna kirija iznosi 800 €
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Complexe résidentiel A Star Serenity
Complexe résidentiel A Star Serenity
Complexe résidentiel A Star Serenity
Complexe résidentiel A Star Serenity
Complexe résidentiel A Star Serenity
Afficher tout Complexe résidentiel A Star Serenity
Complexe résidentiel A Star Serenity
Kumbor, Monténégro
depuis
$145,920
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Surface 32–197 m²
3 objets immobiliers 3
Dans la zone touristique la plus prisée de la commune de Herceg Novi, un complexe moderne est en cours de construction – pensé pour un confort de vie exceptionnel et un investissement sûr. 🏊‍♂️ Sur le domaine : • grande piscine d’environ 200 m² • terrain clos et magnifiquement aménagé …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
43.7
213,245
Apartment 2 chambres
197.1
385,179
Studio
31.7
146,349
Agence
Red Feniks Montenegro
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$880
Izdaje se lijepo opremljen dvosoban stan, povrsine 68m2, u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spvace sobe, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na drugom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Nalazi se na jednoj…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller