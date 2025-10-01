  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Quartier résidentiel Stan 65 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 65 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$1,056
;
8
ID: 28434
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se komforan i funkcionalno organizovan dvosoban stan površine 65 m², smješten na 7. spratu moderne zgrade sa liftom, u popularnom naselju City Kvart.   Struktura stana:   Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom Dvije spavaće sobe Dva kupatila Terasa     Karakteristike:   Odlična spratnost i pogled Kvalitetna gradnja i enterijer U blizini tržnih centara, kafića, restorana, škole i svih potrebnih sadržaja     Cijena zakupa: 900 € mjesečno   Stan je idealan za parove, porodice ili zaposlene koji traže udoban životni prostor u jednoj od najtraženijih lokacija u gradu.   Za više informacija i dogovor oko pregleda, slobodno nas kontaktirajte.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Realting.com
