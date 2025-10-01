  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Quartier résidentiel Stan 107 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 107 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$1,878
;
10
ID: 28602
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se lijepo opremljen trosoban stan, povrsine 107m2, na sedmom (poslednji) spratu stambene zgrade, u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, dva kupatila, toalet i tri terase. Stan se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot. Zgrada posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. U cijenu zakupa je uracunato garazno mjesto. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances

Quartier résidentiel Stan 107 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,878
