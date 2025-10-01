  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$189,773
;
2
ID: 28213
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Na prodaju jednosoban stan površine 49 m² u jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – Central Point. Stan se nalazi na 6. spratu moderne zgrade i pruža prelijep pogled na bulevar.📍 Lokacija: Central Point, Podgorica📐 Površina: 49 m²🏢 Sprat: 6.🌆 Pogled: na bulevar🏗️ Tip objekta: moderna novogradnja📅 Rok završetka radova: kraj 2025 godine.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Quartier résidentiel Stan 74 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$822
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$528
Complexe résidentiel New premium district of Luštica Bay — Heights
Radovici, Monténégro
depuis
$370,797
Complexe résidentiel
Herceg Novi, Monténégro
depuis
$124,986
Complexe résidentiel ParkSide Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$115,727
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$189,773
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 27 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Quartier résidentiel Stan 27 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Quartier résidentiel Stan 27 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Quartier résidentiel Stan 27 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Becici, Monténégro
depuis
$109,146
Nova zgrada u Rafailovićima – moderan život nadomak moraU mirnom dijelu Rafailovića, na odličnoj lokaciji koja pruža i privatnost i blizinu obale, u toku je izgradnja savremenog stambenog objekta sa prostranim terasama i panoramskim pogledom na more.Investicija sa karakterom – mir, pogled i …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Résidence Opatovo
Résidence Opatovo
Résidence Opatovo
Résidence Opatovo
Résidence Opatovo
Afficher tout Résidence Opatovo
Résidence Opatovo
Donja Lastva, Monténégro
depuis
$405,029
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Nous sommes heureux de vous présenter un complexe résidentiel exclusif haut de gamme situé dans la pittoresque banlieue de Tivat, à Donja Lastva. Seulement 7 appartements dans une zone protégée fermée garantissent un haut niveau d'intimité et de confort.Les avantages du complexe:Situation: p…
Agence
MD Realty
Complexe résidentiel Vidikovac
Complexe résidentiel Vidikovac
Complexe résidentiel Vidikovac
Complexe résidentiel Vidikovac
Complexe résidentiel Vidikovac
Afficher tout Complexe résidentiel Vidikovac
Complexe résidentiel Vidikovac
Budva, Monténégro
depuis
$216,750
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 5
Des appartements 1+1, 2+1, 3+1 d'une superficie de 52 à 112 mètres carrés sont à vendre dans un complexe résidentiel moderne de classe Business Plus en construction avec une piscine et un espace clos, situé dans le quartier pittoresque de Budva Vidicovac. Les appartements sont situés dans un…
Agence
Montenegro Intel city
