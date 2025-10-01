  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 136 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 136 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$516,389
;
9
Laisser une demande
ID: 28512
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Prodaje se prostran trosoban stan površine 136m², smješten na četvrtom spratu stambene zgrade u centru Podgorice. Uz stan dolazi i dodatnih 60m² prostora u potkrovlju. Struktura: ulazni hodnik, prostrani dnevni boravak sa kaminom, kuhinja sa trpezarijom, tri spavaće sobe, od kojih master soba ima sopstveno kupatilo, dodatno kupatilo, tri balkona (jedan zastakljen). Stan je opremljen split sistemom grijanja i hlađenja, podnim grijanjem, a prodaje se kompletno namješten. Zgrada posjeduje lift, a stan se nalazi na odličnoj lokaciji u blizini svih važnih sadržaja.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
