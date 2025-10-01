  1. Realting.com
Quartier résidentiel Stan 63 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$120,882
;
9
ID: 28307
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Prodaje se dvosoban stan površine 63 m², na četvrtom spratu stambene zgrade bez lifta, u neposrednoj blizini autobuske stanice. Stan je djelimično namješten, funkcionalnog rasporeda i nalazi se na dobro povezanoj lokaciji, pogodnoj za svakodnevni život ili izdavanje. Cijena stana iznosi 103.000 €.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 63 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$120,882
