Quartier résidentiel Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Podgorica, Monténégro
$234,722
ID: 28631
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Prodaje se nenamjsten dvosoban stan, povrsine 85m2, u Centru. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i terasa. Smjesten je na drugom spratu stambene zgrade, koja ne posjeduje lift. U okruženju se nalaze državne institucije, notarske kancelarije, pekare, marketi, kafići, restorani,apoteka, butici... Iza zgrade je dostupan privatan parking.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

