  2. Monténégro
  3. Budva
  Quartier résidentiel Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA

Quartier résidentiel Garsonjera, 33m2, Budva, PRODAJA

Budva, Monténégro
depuis
$129,097
5
ID: 28155
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Budva
  • Ville
    Budva

À propos du complexe

Prodaje se garsonjera površine 33 m² u Budvi, u blizini hotela Moskva. Stan se nalazi na drugom spratu stambene zgrade bez lifta. Kompletno je renoviran i prodaje se namješten. Veoma je komforan i odmah useljiv.   Zgrada se nalazi na odličnoj lokaciji, u blizini svih neophodnih sadržaja – osnovne škole, vrtića i Doma zdravlja. Cijena: 110.000 €.

Localisation sur la carte

Budva, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 56 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$193,646
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$939
Appart-hôtel Apart otel Garmoniya
Boreti, Monténégro
depuis
$217,435
Quartier résidentiel Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Monténégro
depuis
$587
Complexe résidentiel Riviera — a premium residential complex in Budva on the first coastline
Budva, Monténégro
depuis
$510,825
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Quartier résidentiel Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Quartier résidentiel Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Quartier résidentiel Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Quartier résidentiel Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Quartier résidentiel Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Quartier résidentiel Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Sutomore, Monténégro
depuis
$117,361
Na prodaju trosoban duplex kod hotela Akapulko!Stan je ukupne kvadrature 81m2 a upisan je u listu nepokretnosti 48m. Nalazi se na 4. Spratu u zgradi bez lifta. Sastoji se od dnevne sobe, trpezarije, kuhinje, kupatila i spavace sobe na prvom nivou.  Dok je drugi nivo spojen unutrasnjim stepen…
Complexe résidentiel New cottage gated community in the suburb of Tivat
Complexe résidentiel New cottage gated community in the suburb of Tivat
Complexe résidentiel New cottage gated community in the suburb of Tivat
Complexe résidentiel New cottage gated community in the suburb of Tivat
Complexe résidentiel New cottage gated community in the suburb of Tivat
Complexe résidentiel New cottage gated community in the suburb of Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$407,357
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
New Gated Cottage Community with 30 Homes, Situé à 6 km du centre de Tivat, dans le village de Kavac.La superficie totale du complexe est de 23 000 m2. Toutes les maisons offrent une vue panoramique sur la baie de Tivat.Les maisons suivantes sont disponibles à la vente:• Maison de ville de d…
Quartier résidentiel Stan 74 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Quartier résidentiel Stan 74 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Quartier résidentiel Stan 74 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Quartier résidentiel Stan 74 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Quartier résidentiel Stan 74 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Quartier résidentiel Stan 74 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Dobrota, Monténégro
depuis
$305,139
Na prodaju luksuzno opremljen dvosoban stan u Kotoru sa panoramskim pogledom na more!Stan je ukupne kvadrsture 74m2 i posjeduje dvije spavace sobe i dva kupatila!
