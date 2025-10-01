  1. Realting.com
  Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Monténégro
$140,833
ID: 28313
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  Pays
    Monténégro
  Région
    Municipalité de Podgorica
  Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Na prodaju stan površine 48 m², smješten u zgradi Did Invest, na dobroj lokaciji, idealnoj za urbani i komforan način života.Iako kvadratura djeluje skromno, raspored prostorija je izvanredno organizovan, pa je svaki kvadrat pažljivo iskorišćen, što ovom stanu daje osjećaj prostranosti i lakoće svakodnevnog funkcionisanja. Stan se sastoji od dnevnog boravka sa trpezarijom i kuhinjom, spavaće sobe, kupatila i terase, te pruža savršen balans između praktičnosti i udobnosti.Dodatna pogodnost je parking mjesto pod rampom, što garantuje sigurnost i dostupnost u svakom trenutku – prava rijetkost u urbanom jezgru.Lokacija omogućava brz pristup svim važnim sadržajima: marketima, školama, vrtićima, kafićima i javnom prevozu. Bilo da tražite stan za život ili investiciju – ovo je nepokretnos na koju se lako navikne.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Quartier résidentiel Stan 152 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Petrovac, Monténégro
depuis
$457,708
Quartier résidentiel Stan 76 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Monténégro
depuis
$1,174
Quartier résidentiel Stan 105 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$253,500
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Quartier résidentiel Stan 39 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$411
Quartier résidentiel Stan 48 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$140,833
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 68 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
Podgorica, Monténégro
depuis
$880
Izdaje se lijepo opremljen dvosoban stan, povrsine 68m2, u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spvace sobe, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na drugom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Nalazi se na jednoj…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Complexe résidentiel (new building) in Budva
Complexe résidentiel (new building) in Budva
Complexe résidentiel (new building) in Budva
Complexe résidentiel (new building) in Budva
Complexe résidentiel (new building) in Budva
Afficher tout Complexe résidentiel (new building) in Budva
Complexe résidentiel (new building) in Budva
Budva, Monténégro
Budva, Monténégro
depuis
$160,238
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 5
Surface 45–108 m²
3 objets immobiliers 3
Bâtiment résidentiel dans un nouveau complexe à Budva.Un complexe résidentiel moderne situé dans le quartier calme et verdoyant de Babin Do de Budva, offrant des paysages de montagne pittoresques et vue sur la mer. Son emplacement unique dans la partie supérieure de la ville assure à la fois…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
45.0
167,175
Apartment 2 chambres
79.0 – 108.0
279,413 – 432,786
Agence
VALUE.ONE
Complexe résidentiel ParkSide Tivat
Complexe résidentiel ParkSide Tivat
Complexe résidentiel ParkSide Tivat
Complexe résidentiel ParkSide Tivat
Complexe résidentiel ParkSide Tivat
Afficher tout Complexe résidentiel ParkSide Tivat
Complexe résidentiel ParkSide Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$115,727
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 6
Surface 45–181 m²
4 objets immobiliers 4
Un nouveau projet à Tivat, situé à seulement 2,5 km du centre-ville et de Porto-Montenegro, entouré de verdure et de beaux paysages. La distance jusqu'à la mer est de seulement 800 m. Le complexe est situé sur une petite altitude, permettant aux résidents de profiter d'une vue panoramique su…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
44.5
180,384
Apartment 2 chambres
57.0 – 109.0
255,026 – 622,014
Apartment 3 chambres
181.0
1,18M
Agence
VALUE.ONE
