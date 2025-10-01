Quartier résidentiel Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Monténégro
$352
ID: 28592
Dernière actualisation: 01/10/2025

  Pays
    Monténégro
  Région
    Municipalité de Podgorica
  Ville
    Podgorica

Izdaje se nenamjesten jednosoban stan, povrsine 43m2, na trecem spratu stambene zgrade na Zabjelh. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnik za svakodnevni zivot. Ispred zgrade je dostupno privatno parking mjesto. Nalazi se u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Podgorica, Monténégro
Stan 74 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 74 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 74 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 74 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 74 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Stan 74 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis $241,764
depuis
$241,764
Prodaje se trosoban stan ukupne kvadrature 74m2 (U listu upisan 65m2) u ulici 4. Jula.Stan je kompletno renoviran i nalazi se na poslednjem 8. Spratu zgrade koja posjeduje lift.Prodaje se sa svim stvarima!
Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Quartier résidentiel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Quartier résidentiel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Quartier résidentiel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Quartier résidentiel Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Izdaje se prostran trosoban stan od 130m2 u Dalmatinskoj ulici
Dalmatinska, Monténégro
depuis $1,526
depuis
$1,526
Površine 130 m², stan je smješten na trećem spratu manje stambene zgrade. Iako zgrada nema lift, ova nekretnina nudi izuzetnu udobnost i funkcionalan raspored, čineći je savršenim izborom za porodičan život.🔹 Raspored:Stan se sastoji od velikog dnevnog boravka koji je povezan sa trpezarijom …
Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
depuis $587
depuis
$587
Izdaje se jednosoban stan površine 43 m² na Zabjelu, smješten na četvrtom spratu stambene zgrade. Stan je funkcionalnog rasporeda, kompletno opremljen i spreman za useljenje. Uz stan dolazi i obezbijeđeno parking mjesto. Mjesečna renta iznosi 500 €. Lokacija je mirna i dobro povezana, sa svi…
