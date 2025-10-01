  1. Realting.com
Quartier résidentiel Stan 64 m² na Prodaju – Rozino, Budva

Budva, Monténégro
$247,867
ID: 28396
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Budva
  • Ville
    Budva

À propos du complexe

Na Prodaju stan u novoizgradjenoj zgradi u Budvi.Stan je ukupne kvadrature 64m2 i se nalazi na 6.spratu.Stan posjeduje ima dvije spavace sobe,dva kupatila,hodnik,dnevni boravak,kuhinja ,trpezarija i terasa.Papiri su 1/1 bez tereta i opterecenja.

Localisation sur la carte

Budva, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries

