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Résidence Emerald Residence

Sustas, Monténégro
depuis
$77,942
;
13
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ID: 11
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 23/05/2024

Emplacement

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  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Bar
  • Village
    Sustas
  • Adresse
    ulica Vitoria Paganinija

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique monolithique
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    11

À propos du complexe

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Les créateurs du complexe résidentiel "Emerald Residence" sont convaincus que vivre aujourd'hui au Monténégro selon le principe "Ma maison est ma forteresse" n'est pas moderne.
Les gens veulent de nouvelles relations plus harmonieuses avec la nature et entre eux. Pour ce faire, nous prenons l'espace de l'appartement à l'extérieur de ses murs, réalisant le concept de la vie harmonieuse avec la nature près du centre-ville.
Imaginez: votre complexe résidentiel a une pelouse verte avec un jardin de roses. Être en harmonie avec la nature peut vous conduire à une relation plus harmonieuse avec vous-même et avec votre environnement.

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 36.0 – 57.1
Prix ​​par m², USD 2,673 – 3,174
Prix ​​de l'appartement, USD 129,730 – 164,993
Appartements 2 chambres
Surface, m² 72.0 – 73.5
Prix ​​par m², USD 2,251 – 2,563
Prix ​​de l'appartement, USD 177,285 – 203,574
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Propriété commerciale
Surface, m² 51.0
Prix ​​par m², USD 1,779
Prix ​​de l'appartement, USD 91,197

Localisation sur la carte

Sustas, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

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