Complexe résidentiel Adria Montenegro

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Le complexe résidentiel Adriamontenegro est situé à Herceg Novi, dans une partie verte et paisible de la côte, près de la rivière et à proximité de la mer. Cet emplacement constitue une atmosphère spéciale d'intimité et de confort, combinant l'environnement naturel avec un accès pratique à l'infrastructure de la ville et au remblai.
Le complexe est un bâtiment de hauteur basse, fabriqué dans un style méditerranéen moderne. L'architecture du projet est axée sur la vie confortable: les appartements ont une bonne insolation, et le territoire du complexe est conçu pour la commodité des résidents et la vie quotidienne.
Pour les résidents, une zone paysagée avec des aires de loisirs, des piscines et un aménagement paysager est fournie. L'espace du complexe est organisé de manière à créer un environnement confortable pour la résidence permanente et les loisirs saisonniers, y compris les espaces pour les loisirs en plein air et le passe-temps familial.
Adriamontenegro convient à la fois à la vie et à l'investissement en raison de la combinaison de l'emplacement, de l'infrastructure et du format du complexe. La demande de biens immobiliers dans ces projets est stable, ce qui fait de l'achat d'un appartement ici une solution prometteuse en termes de préservation du capital et d'obtention de revenus locatifs.