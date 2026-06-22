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Complexe résidentiel Adria Montenegro

Health trail, Monténégro
depuis
$131,934
;
7
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ID: 38109
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 4
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 21/06/2026

Emplacement

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  • Adresse
    Health trail

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2021

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Transaction à distance

À propos du complexe

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Le complexe résidentiel Adriamontenegro est situé à Herceg Novi, dans une partie verte et paisible de la côte, près de la rivière et à proximité de la mer. Cet emplacement constitue une atmosphère spéciale d'intimité et de confort, combinant l'environnement naturel avec un accès pratique à l'infrastructure de la ville et au remblai. Le complexe est un bâtiment de hauteur basse, fabriqué dans un style méditerranéen moderne. L'architecture du projet est axée sur la vie confortable: les appartements ont une bonne insolation, et le territoire du complexe est conçu pour la commodité des résidents et la vie quotidienne. Pour les résidents, une zone paysagée avec des aires de loisirs, des piscines et un aménagement paysager est fournie. L'espace du complexe est organisé de manière à créer un environnement confortable pour la résidence permanente et les loisirs saisonniers, y compris les espaces pour les loisirs en plein air et le passe-temps familial. Adriamontenegro convient à la fois à la vie et à l'investissement en raison de la combinaison de l'emplacement, de l'infrastructure et du format du complexe. La demande de biens immobiliers dans ces projets est stable, ce qui fait de l'achat d'un appartement ici une solution prometteuse en termes de préservation du capital et d'obtention de revenus locatifs.
Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 43.0 – 53.0
Prix ​​par m², USD 2,576 – 3,975
Prix ​​de l'appartement, USD 136,523 – 170,940

Localisation sur la carte

Health trail, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

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Health trail, Monténégro
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