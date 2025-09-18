  1. Realting.com
Emerland Residence

Monténégro, Bar
Type de compagnie
Développeur
Année de création de l'entreprise
2009
Sur la plateforme
4 années 2 mois
Langues
English, Русский
Site web
emeraldbar.me
À propos du développeur

Emerald Residence – Une oasis verte avec une infrastructure haut de gamme

Développée par Avista Realty Group, Emerald Residence est la première et unique résidence sur la côte adriatique du Monténégro, conçue pour ceux qui recherchent luxe, confort et nature en un seul lieu.

Ce complexe exclusif offre une infrastructure haut de gamme, comprenant un parc paysager pour les promenades et la détente, une piscine, une salle de sport, un salon de beauté et une boutique, le tout au sein de la résidence. Profitez d'un style de vie serein et sans souci, à quelques minutes seulement du centre-ville.

Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 22:37
(UTC+2:00, Europe/Podgorica)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
09:00 - 18:00
Dimanche
09:00 - 18:00
Nos agents en Monténégro
Maria Khuramshina
Maria Khuramshina
6 propriétés
