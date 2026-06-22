  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Tivat
  4. Complexe résidentiel Boka Verde

Complexe résidentiel Boka Verde

Tivat, Monténégro
depuis
$275,255
;
5
Laisser une demande
ID: 38126
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 26
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 21/06/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Tivat
  • Ville
    Tivat

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Boka Verde — un complexe résidentiel moderne à Tivat Boka Verde est un nouveau complexe résidentiel haut de gamme, situé dans l'un des quartiers les plus prisés de Tivat, en face du parc Župa et à seulement quelques minutes de la mer, du centre-ville et de la marina de Porto Montenegro. Le projet est conçu selon le concept de « ville-parc », alliant architecture moderne, intimité et grands espaces verts publics. Le complexe se compose de 10 bâtiments de faible hauteur et de seulement 50 résidences, ce qui garantit une atmosphère intime, un haut niveau de confort et un sentiment d'exclusivité. Le concept architectural a été développé par le cabinet international Semrén & Månsson et s'inspire de la nature du Monténégro, mêlant mer, montagnes, pierre naturelle et végétation méditerranéenne. La particularité du projet est son espace intérieur entièrement piétonnier, sans voitures. Toutes les places de parking sont situées au niveau souterrain, permettant ainsi de consacrer l'espace central du complexe à un parc paysager avec piscine, zones de détente et allées de promenade. Infrastructures du complexe : piscine extérieure pour les résidentsparc intérieur paysageraire de jeux pour enfantsterrain de sport pour l'entraînement en plein airespaces de détente et de convivialité sur le siteespace barbecue et coin cheminéeaménagement paysager avec système d'arrosage automatiqueterritoire fermé et sécuriséparking souterrain avec accès direct aux bâtimentsbornes de recharge pour véhicules électriquesvidéosurveillance et contrôle d'accèsTypes de propriétés : appartements avec jardins privés au rez-de-chaussée (Garden Apartments)appartements avec terrasses végétalisées (Floating Garden Apartments)penthouses avec terrasses spacieuses et espaces rooftop privés (Sky Garden Penthouses)Avantages de l'emplacement : parc Župa — juste en faceplage de Belane — environ 600 mcentre de Tivat — environ 10 minutes à piedPorto Montenegro — environ 10 minutes à piedmarina de Kalimanj — environ 5 minutes à piedaéroport international de Tivat — environ 5 minutes en voitureécoles internationales et cliniques privées — à proximité immédiateÉquipements techniques et finitions : Les appartements sont livrés avec des finitions haut de gamme : parquet en bois dans les pièces de vie, grès cérame grand format, fenêtres en aluminium, système de climatisation dissimulé, chauffage au sol dans les zones carrelées, sanitaires de qualité supérieure, internet par fibre optique et système de vidéophone. Boka Verde est conçu pour ceux qui recherchent une combinaison d'architecture moderne, d'infrastructures développées, d'un environnement verdoyant et d'un emplacement pratique dans l'une des villes les plus dynamiques du Monténégro. Le complexe est idéal aussi bien pour une résidence permanente que pour un investissement locatif.  Il est possible d'acquérir une place de parking, au prix de 25 000 euros.

Localisation sur la carte

Tivat, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Vous regardez
Complexe résidentiel Boka Verde
Tivat, Monténégro
depuis
$275,255
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller