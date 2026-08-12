Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, agreable, dans un immeuble neuf, neuf, bel appartement, magnifique, projet de qualite

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Reference NHR 105-4
Superbe appartement de 5 pièces à Herzliya
Il s'agit d'un immeuble neuf de 8 étages, possédant un lobby magnifique et un parking souterrain. Proche du centre commercial de la ville, du grand parc d'Herzliya et à seulement 20min en voiture de Tel Aviv.
Le promoteur a le permis de construire ainsi que la garantie bancaire.
Nous avons également des appartements de 4 pièces dans ce programme.
Localisation sur la carte
Herzliya, Israël
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Loisirs
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