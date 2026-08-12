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Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, agreable, dans un immeuble neuf, neuf, bel appartement, magnifique, projet de qualite

Herzliya, Israël
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$1,49M
12/08/2026
$1,49M
11/08/2026
$1,49M
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ID: 39789
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Herzliya
  • Adresse
    Sara Malkin

À propos du complexe

Reference NHR 105-4 Superbe appartement de 5 pièces à Herzliya Il s'agit d'un immeuble neuf de 8 étages, possédant un lobby magnifique et un parking souterrain. Proche du centre commercial de la ville, du grand parc d'Herzliya et à seulement 20min en voiture de Tel Aviv. Le promoteur a le permis de construire ainsi que la garantie bancaire. Nous avons également des appartements de 4 pièces dans ce programme.

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Herzliya, Israël
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