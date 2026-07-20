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Quartier résidentiel Gan hair – 2 pièces

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,14M
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9
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ID: 38433
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Megiddo, 3

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, proche de Gordon, Dizengoff, du Blvd Ben Gurion et du Gan Hair. Immeuble de 9 appartements. 2ème étage. 67 m². Parking commun 3/9. Calme et lumineux. Rénové. Prix : 3 490 000 ₪

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Tel-Aviv, Israël
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