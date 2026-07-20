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Quartier résidentiel Jérusalem – au cœur du centre-ville

Jérusalem, Israël
depuis
$1,902
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6
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ID: 38542
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Jaffa, 110

À propos du complexe

Dans le projet City Park, rue Yaffo, à proximité de Kikar Tsion et au pied du tramway. Immeuble boutique de 6 étages avec un beau lobby et 2 ascenseurs. Appartement de 2 pièces à louer, 50 m², spacieux, avec mamad. Neuf et disponible immédiatement.

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Jérusalem, Israël
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