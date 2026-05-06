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Quartier résidentiel Holyland - beit vagan - jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$1,55M
;
7
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ID: 36044
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    brhm prrh

À propos du complexe

Très bel et grand 3 pièces de 140 m² (5 pièces d'origine, possibilité de le rendre en son état avec facilité et à moindre coût), terrasse de 11 m² avec vue panoramique sur Jérusalem, 2 salles de bains, + 2 places de parking et 1 cave.

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Jérusalem, Israël
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Loisirs

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