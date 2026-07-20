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Quartier résidentiel Appartement de 5 pièces dans le quartier de moradot arnona, jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$1,59M
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11
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ID: 38624
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Beit HaArava, 35

À propos du complexe

✨ Situé au 15ᵉ étage sur 24, avec une vue panoramique exceptionnelle. ? Surface de l'appartement : 123 m². ? Terrasse de 14 m² offrant une vue imprenable. ? Place de parking privative. ? Cave (cellier). ? Ascenseur de Shabbat. Appartement spacieux et lumineux, situé dans un quartier recherché de Jérusalem, principalement habité par de jeunes familles. Il offre une excellente qualité de vie ainsi qu'un accès facile aux principaux axes de la ville. À seulement 10 minutes à pied du Country Club de Ramat Rachel.

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Jérusalem, Israël
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