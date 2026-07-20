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Quartier résidentiel À ne pas manquer ! idéal appartement familial 4 pièces, 2 salles de bains – agréable, calme, lumineux, rénové et spacieux

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,71M
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ID: 38523
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Tashah, 14

À propos du complexe

Parc ! Ascenseur. Appartement 4 pièces lumineux et calme, proche de la gare, idéal pour une famille. À proximité de Kikar HaMedina.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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