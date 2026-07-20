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Quartier résidentiel 2 pièces à neve tzedek

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,34M
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ID: 38388
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Neve Tsedek, 24

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans une rue calme du quartier de Neve Tzedek ! Immeuble de 2 étages ! 1er étage, 2 pièces en façade, 61m². 10m² de terrasse ! Haut plafond de 3,39 mètres ! 2 expositions : Sud, Ouest. Prix : 4,100,000sh

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Tel-Aviv, Israël
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