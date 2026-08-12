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Quartier résidentiel Avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, magnifique, neuf, projet de qualité

Netanya, Israël
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$882,450
12/08/2026
$882,450
11/08/2026
$885,100
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Quartier résidentiel Avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, magnifique, neuf, projet de qualité
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ID: 39785
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

À propos du complexe

Reference NNT 108-4 Appartements 4 pièces neuf, Netanya. Dans un superbe projet comprenant deux tours de 20 étages est proposé à la vente des 4 pièces neuf du promoteur de 106m2 + 10m2 de terrasse. L'emplacement est de folie, à proximité de la gare, de centres commerciaux, d'école et de commerces. Chaque appartement est livré avec la climatisation, une place de parking et une cave. Ils disposent aussi d'un mamad et sont disponibles à partir du 2e étage. Nous avons aussi 5 pièces à la vente dans ce projet. La construction a débuté et la livraison est prévue pour juillet 2026.

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Netanya, Israël
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