Quartier résidentiel Avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, magnifique, neuf, projet de qualité

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Reference NNT 108-4
Appartements 4 pièces neuf, Netanya.
Dans un superbe projet comprenant deux tours de 20 étages est proposé à la vente des 4 pièces neuf du promoteur de 106m2 + 10m2 de terrasse.
L'emplacement est de folie, à proximité de la gare, de centres commerciaux, d'école et de commerces.
Chaque appartement est livré avec la climatisation, une place de parking et une cave.
Ils disposent aussi d'un mamad et sont disponibles à partir du 2e étage.
Nous avons aussi 5 pièces à la vente dans ce projet.
La construction a débuté et la livraison est prévue pour juillet 2026.
Localisation sur la carte
Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
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