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Quartier résidentiel Duplex-penthouse - proche de la mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,42M
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ID: 38352
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Frishman, 7

À propos du complexe

Duplex-Penthouse à vendre à Tel-Aviv, dans un quartier calme proche de Frishman et de la mer ! Immeuble boutique de 8 appartements 4ème étage avec ascenseur 4 pièces 101 m² + 62 m² de terrasses 56 m² de toit 1 parking souterrain 1 cave Miklat 3 expositions : Nord, Est, Ouest Calme et lumineux Prix : 7 390 000 ₪

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Tel-Aviv, Israël
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