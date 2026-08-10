Quartier résidentiel À vendre | למכירה – white city tower neve tzedek de luxe

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À VENDRE | למכירה – WHITE CITY TOWER NEVE TZEDEK DE LUXE
Découvrez l'une des résidences les plus exclusives de Tel Aviv, située dans la prestigieuse White City Tower, à quelques pas de la plage, de Neve Tzedek et du boulevard Rothschild.
Cette exceptionnelle résidence de 400 m² sur un seul niveau offre une vue panoramique spectaculaire sur la mer, de vastes espaces de vie et de réception, des baies vitrées du sol au plafond, ainsi que des finitions luxueuses de très haut standing.
Caractéristiques du bien
400 m² sur un seul niveau
5 chambres
4 salles de bains complètes
3 balcons
3 places de parking privées
Vue panoramique sur la mer
Matériaux haut de gamme & finitions de luxe
Grands espaces de vie lumineux et ouverts
Services & prestations de la White City Tower
Concierge & sécurité 24h/24 et 7j/7
Piscine extérieure
Salle de sport entièrement équipée
Spa & espace bien-être
Salon privé pour les résidents
Services résidentiels haut de gamme
Prix : ₪55 000 000
Megane : 050-583-5553
Premium Real Estate
Licence n° 31928721
Honoraires d'agence : 2 % + TVA
Nous parlons français, anglais & hébreu
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
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