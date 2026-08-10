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Quartier résidentiel À vendre | למכירה – white city tower neve tzedek de luxe

Tel-Aviv, Israël
depuis
$18,32M
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4
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ID: 39756
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Neve Tsedek, 24

À propos du complexe

À VENDRE | למכירה – WHITE CITY TOWER NEVE TZEDEK DE LUXE Découvrez l'une des résidences les plus exclusives de Tel Aviv, située dans la prestigieuse White City Tower, à quelques pas de la plage, de Neve Tzedek et du boulevard Rothschild. Cette exceptionnelle résidence de 400 m² sur un seul niveau offre une vue panoramique spectaculaire sur la mer, de vastes espaces de vie et de réception, des baies vitrées du sol au plafond, ainsi que des finitions luxueuses de très haut standing. Caractéristiques du bien 400 m² sur un seul niveau 5 chambres 4 salles de bains complètes 3 balcons 3 places de parking privées Vue panoramique sur la mer Matériaux haut de gamme & finitions de luxe Grands espaces de vie lumineux et ouverts Services & prestations de la White City Tower Concierge & sécurité 24h/24 et 7j/7 Piscine extérieure Salle de sport entièrement équipée Spa & espace bien-être Salon privé pour les résidents Services résidentiels haut de gamme Prix : ₪55 000 000 Megane : 050-583-5553 Premium Real Estate Licence n° 31928721 Honoraires d'agence : 2 % + TVA Nous parlons français, anglais & hébreu

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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