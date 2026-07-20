  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Raanana
  4. Quartier résidentiel Projet neuf – ra'anana

Quartier résidentiel Projet neuf – ra'anana

Raanana, Israël
depuis
$1,59M
;
4
Laisser une demande
ID: 38514
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Motzkin, 19

À propos du complexe

NOUVEAU PROGRAMME EN PRÉVENTE – RA'ANANA | RUE HAGALIL Mardochée Khayat est fier de vous présenter un nouveau programme immobilier d'exception, réalisé par l'un des constructeurs les plus prestigieux de Ra'anana. Situé rue Hagalil, à quelques pas de la célèbre rue Ahuza, ce projet bénéficie d'un emplacement privilégié, à proximité immédiate des commerces, restaurants, cafés, écoles, synagogues et de toutes les commodités. Des appartements pour tous les projets de vie : * 2,5 pièces modernes et parfaitement optimisés * 3 pièces élégants et fonctionnels * 4 pièces spacieux et lumineux * 5 pièces familiaux aux prestations haut de gamme Chaque appartement a été conçu avec une architecture contemporaine, des matériaux de qualité, de belles terrasses et des prestations de standing, afin d'offrir un confort de vie exceptionnel. La prévente est le meilleur moment pour investir : bénéficiez des meilleurs prix de lancement, d'un large choix d'appartements et d'un fort potentiel de valorisation. The Agencis® – Le spécialiste des projets neufs en Israël.

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Rez-de-jardin face mer avec piscine privée
Ascalon, Israël
depuis
$1,18M
Quartier résidentiel Luxueux 3 pièces à louer au cœur de jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$4,264
Quartier résidentiel Maison privée de charme à louer à yemin moshe, jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$8,200
Quartier résidentiel Beau 3 pièces quartier agamim
Ascalon, Israël
depuis
$513,320
Quartier résidentiel magnifique appartement situe dans le coeur de tel aviv !!!!!!!!!!
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,63M
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet neuf – ra'anana
Raanana, Israël
depuis
$1,59M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Sublime appartement avec terrasse
Quartier résidentiel Sublime appartement avec terrasse
Quartier résidentiel Sublime appartement avec terrasse
Quartier résidentiel Sublime appartement avec terrasse
Quartier résidentiel Sublime appartement avec terrasse
Afficher tout Quartier résidentiel Sublime appartement avec terrasse
Quartier résidentiel Sublime appartement avec terrasse
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,25M
Immeuble neuf en plein cœur de Ramat Aviv. Construction haut de gamme. Étage élevé avec ascenseur + 2 parkings + cave. 197m² habitable + 40m² de terrasse. Appartement haut de gamme parfait pour une famille, proche des commerces, mer et écoles
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Très rare. tel aviv jaffa. résidence haut de gamme avec piscine.
Quartier résidentiel Très rare. tel aviv jaffa. résidence haut de gamme avec piscine.
Quartier résidentiel Très rare. tel aviv jaffa. résidence haut de gamme avec piscine.
Quartier résidentiel Très rare. tel aviv jaffa. résidence haut de gamme avec piscine.
Quartier résidentiel Très rare. tel aviv jaffa. résidence haut de gamme avec piscine.
Quartier résidentiel Très rare. tel aviv jaffa. résidence haut de gamme avec piscine.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,44M
Niché au cœur d'une résidence verdoyante avec piscine d'eau de mer, un appartement de 2 pièces avec vue sur mer. Demande à être rafraîchi. La résidence est magnifique juste derrière le port de Jaffa. Piscine d'eau de mer. Spa. Très grande cave. 1 parking. Mamad inclus
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Incroyable villa au lev ha'ir ! immeuble de standing
Quartier résidentiel Incroyable villa au lev ha'ir ! immeuble de standing
Quartier résidentiel Incroyable villa au lev ha'ir ! immeuble de standing
Quartier résidentiel Incroyable villa au lev ha'ir ! immeuble de standing
Quartier résidentiel Incroyable villa au lev ha'ir ! immeuble de standing
Afficher tout Quartier résidentiel Incroyable villa au lev ha'ir ! immeuble de standing
Quartier résidentiel Incroyable villa au lev ha'ir ! immeuble de standing
Tel-Aviv, Israël
depuis
$18,04M
Très rare villa à vendre au cœur de Tel-Aviv ! Immeuble de standing 650m² de terrain ! 470m² habitables ! 380m² de cour/jardin ! 200m² de toit-terrasse ! Parkings et cave Vendue brute
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller