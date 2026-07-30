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Quartier résidentiel À ne pas manquer très bon emplacement ! 4 pièces à louer au cœur de ramat gan, proche du parc hayarkon

Ramat Gan, Israël
depuis
$2,893
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8
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ID: 39631
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 30/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Ramat Gan
  • Adresse
    Truman, 19

À propos du complexe

Référence : 6994 Quartier : au cœur de Ramat Gan, du quartier de la bourse et proche du parc Hayarkon Immeuble récent 4 pièces Surface de 90 m2 Petit balcon 3e étage avec ascenseurs Climatisation 2 salles de bain, 2 toilettes Entrée : 01/09/2026

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Ramat Gan, Israël
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