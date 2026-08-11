  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Rdj pleine vue mer

Quartier résidentiel Rdj pleine vue mer

Ascalon, Israël
depuis
$551,100
;
6
Laisser une demande
ID: 39770
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/08/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Yefe Nof, 25

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Español Español
la marine d'Ashkelon, rdj 3 pièces avec jardin de 50m2 pleine vue mer

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À vendre - appartement 3 piÈces haut de gamme - immeuble rÉcent - Étage 4 avec vue dÉgagÉe
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,77M
Quartier résidentiel Jérusalem – au cœur du centre-ville
Jérusalem, Israël
depuis
$1,937
Quartier résidentiel Jérusalem - quartier mamilla - bureau à louer
Jérusalem, Israël
depuis
$39,412
Quartier résidentiel Exclusivité | rue nordau, rishon lezion – appartement neuf 4 pièces du promoteur, jamais habité
Rishon LeZion, Israël
depuis
$851,700
Quartier résidentiel Appartement a vendre - holylland - jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,74M
Vous regardez
Quartier résidentiel Rdj pleine vue mer
Ascalon, Israël
depuis
$551,100
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Sublime penthouse avec piscine proche ben gourion
Quartier résidentiel Sublime penthouse avec piscine proche ben gourion
Quartier résidentiel Sublime penthouse avec piscine proche ben gourion
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,40M
Immeuble neuf en construction (Tama 38/2) Penthouse d'exception - très rare 83m² + 33m² de terrasse de plain-pied Ascenseur et parking privatif 2 chambres à coucher / 2 SDB À SAISIR
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement rare – kikar hamedina
Quartier résidentiel Appartement rare – kikar hamedina
Quartier résidentiel Appartement rare – kikar hamedina
Quartier résidentiel Appartement rare – kikar hamedina
Quartier résidentiel Appartement rare – kikar hamedina
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement rare – kikar hamedina
Quartier résidentiel Appartement rare – kikar hamedina
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,44M
Appartement rare à vendre à Tel-Aviv, dans le quartier de Kikar Hamedina. Immeuble boutique neuf. 4ème étage avec ascenseur. 160 m² + 26 m² de terrasses (18 + 8). 5 pièces. 2 salles de bain. 3 W.C. Grande suite parentale avec penderie. 1 place de parking. 3 expositions. Mamad. Prix : 10 300 000 ₪
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre beau 3 pièces entièrement rénové 71m² – centre-ville, jérusalem - 4ème étage, terrasse 7m²
Quartier résidentiel À vendre beau 3 pièces entièrement rénové 71m² – centre-ville, jérusalem - 4ème étage, terrasse 7m²
Quartier résidentiel À vendre beau 3 pièces entièrement rénové 71m² – centre-ville, jérusalem - 4ème étage, terrasse 7m²
Quartier résidentiel À vendre beau 3 pièces entièrement rénové 71m² – centre-ville, jérusalem - 4ème étage, terrasse 7m²
Quartier résidentiel À vendre beau 3 pièces entièrement rénové 71m² – centre-ville, jérusalem - 4ème étage, terrasse 7m²
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre beau 3 pièces entièrement rénové 71m² – centre-ville, jérusalem - 4ème étage, terrasse 7m²
Quartier résidentiel À vendre beau 3 pièces entièrement rénové 71m² – centre-ville, jérusalem - 4ème étage, terrasse 7m²
Jérusalem, Israël
depuis
$1,16M
Appartement 3 pièces, 71 m², entièrement rénové à neuf – Situé à un emplacement stratégique entre les rues King George et Bezalel, au point de rencontre des quartiers de Rehavia et Nahlaot, et à une courte distance de marche du marché Mahane Yehuda. Terrasse de 9 m², souccah au 4ème étage av…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller