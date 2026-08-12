Quartier résidentiel À vendre 3 pièces – rue dizengoff, entre gordon et frishman, tel aviv

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À VENDRE – Rue Dizengoff, entre Gordon et Frishman, Tel Aviv
Emplacement exceptionnel au cœur de Tel Aviv, entre deux des rues les plus emblématiques de la ville. Situé dans un immeuble entièrement rénové après Tama 38, cet appartement neuf, lumineux et bien conçu offre un cadre de vie rare, à quelques minutes de la plage et de tous les centres d'intérêt.
Appartement 3 pièces de 80 m².
Mirpeset ensoleillée de 10 m² avec vue dégagée sur les arbres.
Situé au 6e étage avec ascenseur spacieux et accès PMR.
Mamad (pièce sécurisée).
Deux salles de bains.
Trois orientations, très lumineux.
Immeuble neuf après rénovation complète (Tama 38).
Prix : 5 500 000 Shekels
Une perle rare à deux pas de la plage, idéale pour résidence principale ou pied-à-terre haut de gamme.
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
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