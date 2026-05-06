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Quartier résidentiel Petit bijou ! 3 pièces refait à neuf avec ascenseur

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,20M
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4
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ID: 36103
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda, 124

À propos du complexe

Parfait comme premier achat / appartement de vacances / pied-à-terre. Magnifique 3 pièces refait à neuf, meublé et équipé situé à quelques pas de l'hôtel Hilton. Immeuble bien entretenu avec ascenseur.

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Tel-Aviv, Israël
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