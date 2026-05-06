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Quartier résidentiel Appartement neuf de 3 pièces 112m² - bayit vegan, jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$1,33M
06/05/2026
$1,33M
05/05/2026
$1,32M
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6
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ID: 35622
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    HaHida, 21

À propos du complexe

Appartement neuf de 3 pièces 112m² - Bayit Vegan, Jérusalem Au 3ème étage, immeuble neuf Terrasse 8m² souccah Séjour, salle à manger, 1 cuisine 3 chambres, 2 salles de bains, 2 WC Climatisation, doud shemesh Porte blindée, ascenseur, parking Prix : 3.900.000 ₪ (commission d'agence 2% hors taxes) Pour plus de renseignements, photos ou organiser une visite, appelez-nous sans attendre

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Jérusalem, Israël
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