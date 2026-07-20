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Quartier résidentiel Superbe 3 pièces à bavli

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,16M
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9
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ID: 38290
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaZohar, 20

À propos du complexe

À vendre en exclusivité, Dans le quartier familial et verdoyant de Bavli Au 20 rue Zohar Au 4ème étage, un spacieux appartement de 3 pièces Incroyablement lumineux 1 salle de douche, 2 toilettes Récemment rénové Ascenseur desservant les demi-étages L'immeuble dispose d'un mamad et d'un parking partagé !

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Tel-Aviv, Israël
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