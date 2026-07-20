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Quartier résidentiel 3 maisons séparées construites

Jérusalem, Israël
depuis
$3,44M
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ID: 38327
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Ein Kerem, 74 Karma

À propos du complexe

Nouveauté à vendre en exclusivité Dans l'un des quartiers les plus recherchés et les plus beaux de Jérusalem, une propriété d'une beauté exceptionnelle est proposée dans l'authentique et pastoral Ein Kerem. Superficie du terrain : 725 mètres 3 maisons séparées construites, total 321 mètres construits Parking privé Prix de commercialisation : 10 500 000 Ne la ratez pas. Ce n'est pas tous les jours qu'une propriété comme celle-ci arrive sur le marché.

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Jérusalem, Israël
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