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Quartier résidentiel Excellent investissement sur tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$849,150
12/08/2026
$849,150
11/08/2026
$851,700
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ID: 39780
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Elifelet, 10 Florentine Backpackers Hostel

À propos du complexe

EXCELLENT INVESTISSEMENT Le projet se situe dans une petite rue calme du quartier Florentine qui continue son renouvellement. Proche de l'autoroute Ayalon, à 50m de la ligne violette du tramway et à 300m de la ligne verte. Appartements 2 pièces 50m2 + 6m2 de terrasse Mamad (abri) Climatisation À partir du 1er étage À partir de 2.490.000 Shekels Appartements 3 pièces 50m2 + 6m2 de terrasse Mamad (abri) Climatisation À partir du 1er étage À partir de 2.550.000 Shekels Le projet est actuellement en prévente. Il a déjà obtenu le permis de construire et doit commencer la construction en novembre 2024. La remise des clés est prévue pour avril 2027. Possibilité de négocier 20% signature et 80% remise des clés.

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Tel-Aviv, Israël
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