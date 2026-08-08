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Quartier résidentiel Dans les luxueuses tours

Ashdod, Israël
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07/08/2026
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06/08/2026
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ID: 39711
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    HaDekel

À propos du complexe

Appartement de luxe 5 pièces dans la résidence « Hadkel » • En première ligne de mer • Environ 215 m² de confort et de luxe • Un appartement 5 pièces exceptionnellement spacieux • Mamad • Vues mer imprenables • À deux pas de la plage • Spacieux et lumineux • Grande cuisine moderne • Mirpeset ensoleillée de 18 m² offrant une vue panoramique • Immeuble de standing avec salle de sport • Cave et parking Envie d'une qualité de vie exceptionnelle ? Ne manquez pas cet appartement ! Idéal pour les familles, les amoureux de la mer et tous ceux qui recherchent un cadre de vie haut de gamme. Pour plus d'informations et pour organiser une visite, contactez-nous.

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Ashdod, Israël
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