Quartier résidentiel Dans les luxueuses tours

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Appartement de luxe 5 pièces dans la résidence « Hadkel »
• En première ligne de mer
• Environ 215 m² de confort et de luxe
• Un appartement 5 pièces exceptionnellement spacieux
• Mamad
• Vues mer imprenables
• À deux pas de la plage
• Spacieux et lumineux
• Grande cuisine moderne
• Mirpeset ensoleillée de 18 m² offrant une vue panoramique
• Immeuble de standing avec salle de sport
• Cave et parking
Envie d'une qualité de vie exceptionnelle ? Ne manquez pas cet appartement !
Idéal pour les familles, les amoureux de la mer et tous ceux qui recherchent un cadre de vie haut de gamme.
Pour plus d'informations et pour organiser une visite, contactez-nous.
Localisation sur la carte
Ashdod, Israël
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour