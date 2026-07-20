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Quartier résidentiel Park tzameret – appartement 4 pièces

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,15M
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9
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ID: 38391
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nisim Aloni, 8 8 Nisim Aloni St

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans le quartier de Park Tzameret. Luxueuse tour avec un beau lobby, gardien 24h/24 et 7j/7, salle de sport, piscine et bien plus encore ! 7ème étage avec ascenseurs. 4 pièces, 2 salles de bain. 107 m² + 18 m² de mirpeset. Vue dégagée. 2 places de parking. 1 grande cave. Prix : 6 550 000 ₪

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Tel-Aviv, Israël
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