  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Appartement neuf – vieux nord tel aviv – dizengoff

Quartier résidentiel Appartement neuf – vieux nord tel aviv – dizengoff

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,71M
;
6
Laisser une demande
ID: 38545
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dizengoff, 190

À propos du complexe

Superbe appartement neuf, idéalement situé au cœur du très recherché Vieux Nord de Tel Aviv. Un emplacement premium, à quelques minutes de la plage, des cafés, restaurants, commerces et espaces verts. • 76 m² habitables • Balcon de 12 m² exposé Nord-Ouest avec vue dégagée sur un espace vert • 3 pièces (2 chambres) • 2 salles de bains • 4ᵉ étage sur 5 • Ascenseur • Cave privative de 3,5 m² • Climatisation Tornado • Chauffe-eau solaire • Portes sécurisées multipoints • Accessible aux personnes à mobilité réduite • Appartement neuf – première occupation • Disponible immédiatement Un appartement lumineux, calme et parfaitement agencé, idéal pour une résidence principale, un pied-à-terre ou un investissement dans l'un des quartiers les plus prisés de Tel Aviv. Emplacement exceptionnel À quelques pas de Basel, Dizengoff, de la plage, des commerces, des restaurants et de tous les services du quotidien.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bonne affaire, dans un bel immeuble, en bon etat
Ascalon, Israël
depuis
$501,840
Quartier résidentiel Lev-hair – 2, 5 pièces
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,04M
Quartier résidentiel Bonne occasion à ne pas rater ! idéal pied-à-terre, joli 3 pièces entièrement rénové à vendre au cœur de la ville, levontin, tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,59M
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces dans un immeuble neuf à dizengoff
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,84M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, bien agencé, bon emplacement, clair, dans rue calme, grand, grand jardin, investi, luxueux, magnifique, neuf, spacieux
Ashdod, Israël
depuis
$4,76M
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement neuf – vieux nord tel aviv – dizengoff
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,71M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Bel appartement 5 pièces à barnea, proche commerces et mer
Quartier résidentiel Bel appartement 5 pièces à barnea, proche commerces et mer
Quartier résidentiel Bel appartement 5 pièces à barnea, proche commerces et mer
Quartier résidentiel Bel appartement 5 pièces à barnea, proche commerces et mer
Quartier résidentiel Bel appartement 5 pièces à barnea, proche commerces et mer
Afficher tout Quartier résidentiel Bel appartement 5 pièces à barnea, proche commerces et mer
Quartier résidentiel Bel appartement 5 pièces à barnea, proche commerces et mer
Ascalon, Israël
depuis
$606,800
Excellente opportunité d'investissement
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, calme, clair, dans rue calme, magnifique, rénové, spacieux
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, calme, clair, dans rue calme, magnifique, rénové, spacieux
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, calme, clair, dans rue calme, magnifique, rénové, spacieux
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, calme, clair, dans rue calme, magnifique, rénové, spacieux
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, calme, clair, dans rue calme, magnifique, rénové, spacieux
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, calme, clair, dans rue calme, magnifique, rénové, spacieux
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,47M
florentine !!!!!!!!! parking !!!! ascenseur !! balcon !! immmeuble recent magnifique 3 pieces spacieux 85 m2 + 6 de balcon a ne pas louper !!!!!!!!!!!
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un bel immeuble, au centre, bon emplacement, haut standing, luxueux, bel appartement, magnifique
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un bel immeuble, au centre, bon emplacement, haut standing, luxueux, bel appartement, magnifique
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un bel immeuble, au centre, bon emplacement, haut standing, luxueux, bel appartement, magnifique
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un bel immeuble, au centre, bon emplacement, haut standing, luxueux, bel appartement, magnifique
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un bel immeuble, au centre, bon emplacement, haut standing, luxueux, bel appartement, magnifique
Afficher tout Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un bel immeuble, au centre, bon emplacement, haut standing, luxueux, bel appartement, magnifique
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un bel immeuble, au centre, bon emplacement, haut standing, luxueux, bel appartement, magnifique
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,44M
Reference: TL 2339 Quartier: Bavli Magnifique 4 pieces dont mamad Rénové par architecte avec beaucoup de gout Surface de 150 m2 Terrasse de 15 m2 étage élevé avec plusieurs ascenseurs Le mamad a été aménagée en dressing Deux parkings privés Cave Orientation Nord -Ouest Prestation de la to…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller