Quartier résidentiel Appartement neuf – vieux nord tel aviv – dizengoff

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Superbe appartement neuf, idéalement situé au cœur du très recherché Vieux Nord de Tel Aviv. Un emplacement premium, à quelques minutes de la plage, des cafés, restaurants, commerces et espaces verts.
• 76 m² habitables
• Balcon de 12 m² exposé Nord-Ouest avec vue dégagée sur un espace vert
• 3 pièces (2 chambres)
• 2 salles de bains
• 4ᵉ étage sur 5
• Ascenseur
• Cave privative de 3,5 m²
• Climatisation Tornado
• Chauffe-eau solaire
• Portes sécurisées multipoints
• Accessible aux personnes à mobilité réduite
• Appartement neuf – première occupation
• Disponible immédiatement
Un appartement lumineux, calme et parfaitement agencé, idéal pour une résidence principale, un pied-à-terre ou un investissement dans l'un des quartiers les plus prisés de Tel Aviv.
Emplacement exceptionnel
À quelques pas de Basel, Dizengoff, de la plage, des commerces, des restaurants et de tous les services du quotidien.
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
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