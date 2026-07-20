  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Au cœur de tel-aviv – vue imprenable

Quartier résidentiel Au cœur de tel-aviv – vue imprenable

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,00M
;
10
Laisser une demande
ID: 38372
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dizengoff, 84

À propos du complexe

Appartement à vendre au centre de Tel-Aviv ! Idéalement situé au cœur de Tel-Aviv, au sein du Dizengoff Center, à proximité immédiate de tous les sites culturels (Habima, Heichal Hatarbut, Shuk HaCarmel, Kikar Rabin et bien d'autres), avec un accès direct aux transports en commun et à seulement 10 minutes à pied de la mer. - Lobby avec gardien 24h/24 et 7j/7 - 19e étage avec 6 ascenseurs - 2 pièces - 50 m² + 3 m² de balcon - Vue imprenable - Balcon de service - Exposition Est/Sud - Très lumineux et aéré - Miklat dans l'immeuble Prix : 3 120 000 ₪

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces - proche de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,560
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! location de magasins, proche de tel aviv
Azor, Israël
depuis
$1,312
Quartier résidentiel Excellente opportunité à ne pas manquer ! joli 2 pièces à louer, proche de toutes commodités, ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$951
Quartier résidentiel Duplex penthouse vue mer + piscine + 2 parkings + cave
Herzliya, Israël
depuis
$8,200
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, proche de la rue shenkin, à ne pas manquer ! bien agencé, clair, spacieux, rénové, idéal grande famille
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,46M
Vous regardez
Quartier résidentiel Au cœur de tel-aviv – vue imprenable
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,00M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Sublime penthouse 5 pièces spacieux avec piscine privée, terrasse, vue mer et proximité immédiate de la mer — programme neuf, petit immeuble récent — pour clients exigeants
Quartier résidentiel Sublime penthouse 5 pièces spacieux avec piscine privée, terrasse, vue mer et proximité immédiate de la mer — programme neuf, petit immeuble récent — pour clients exigeants
Quartier résidentiel Sublime penthouse 5 pièces spacieux avec piscine privée, terrasse, vue mer et proximité immédiate de la mer — programme neuf, petit immeuble récent — pour clients exigeants
Quartier résidentiel Sublime penthouse 5 pièces spacieux avec piscine privée, terrasse, vue mer et proximité immédiate de la mer — programme neuf, petit immeuble récent — pour clients exigeants
Quartier résidentiel Sublime penthouse 5 pièces spacieux avec piscine privée, terrasse, vue mer et proximité immédiate de la mer — programme neuf, petit immeuble récent — pour clients exigeants
Afficher tout Quartier résidentiel Sublime penthouse 5 pièces spacieux avec piscine privée, terrasse, vue mer et proximité immédiate de la mer — programme neuf, petit immeuble récent — pour clients exigeants
Quartier résidentiel Sublime penthouse 5 pièces spacieux avec piscine privée, terrasse, vue mer et proximité immédiate de la mer — programme neuf, petit immeuble récent — pour clients exigeants
Eilat, Israël
depuis
$1,30M
Nouveauté exclusive à la vente – Penthouse de luxe à Eilat ! Propriété rare dans le district 2 de Shahamon : À un prix exceptionnel de 4 300 000 NIS (prix de clôture) ✨ Penthouse de plain-pied dans un programme immobilier neuf (seulement un an et demi !) ✨ Superficie totale de 260 m² : 160…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Excellente opportunité à ne pas manquer ! villa à vendre, grand terrain, proche de la mer, afridar, ashkelon
Quartier résidentiel Excellente opportunité à ne pas manquer ! villa à vendre, grand terrain, proche de la mer, afridar, ashkelon
Quartier résidentiel Excellente opportunité à ne pas manquer ! villa à vendre, grand terrain, proche de la mer, afridar, ashkelon
Quartier résidentiel Excellente opportunité à ne pas manquer ! villa à vendre, grand terrain, proche de la mer, afridar, ashkelon
Quartier résidentiel Excellente opportunité à ne pas manquer ! villa à vendre, grand terrain, proche de la mer, afridar, ashkelon
Afficher tout Quartier résidentiel Excellente opportunité à ne pas manquer ! villa à vendre, grand terrain, proche de la mer, afridar, ashkelon
Quartier résidentiel Excellente opportunité à ne pas manquer ! villa à vendre, grand terrain, proche de la mer, afridar, ashkelon
Ascalon, Israël
depuis
$1,71M
Référence : AK 157 Quartier : Afridar, proche de toutes commodités et de la plage Grande villa 5 pièces Terrain de 700 m² Surface habitable de 250 m² 2 cuisines Climatisation Mamad Parking privé Actuellement louée
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, grand, haut standing, projet de qualité, spacieux
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, grand, haut standing, projet de qualité, spacieux
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, grand, haut standing, projet de qualité, spacieux
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, grand, haut standing, projet de qualité, spacieux
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, grand, haut standing, projet de qualité, spacieux
Jérusalem, Israël
depuis
$2,72M
Référence: JR 111 Quartier: Katamon 2 penthouses neufs du promoteur Haut standing, smart home Livraison: Eté 2025 ! Penthouse 1: 5 pièces, surface de 180 m2 et terrasse de 85 m2, au 18e étage, prix: 8.280.000 nis Penthouse 2 : 5 pièces, surface de 178 m2 avec terrasse de 88,5 m2, au 18e étag…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller